Вы ахнете, увидев, как после пластики выглядит Диана Иванова: девочку изуродовала родная мать

История маленькой Дианы Ивановой ужаснула всю страну еще в 2011 году. Мать малышки употребляла алкоголь и запрещенные вещества, избивала детей и содержала их в нечеловеческих условиях. Из-за постоянных побоев лицо девочки выглядело просто ужасно. Ее губы были деформированы, нос неправильно сросся после перелома, а по всему телу появились ужасные шрамы.

Когда Диану забрали у пьющей матери, малышку приняла новая семья. Они окружили настрадавшуюся девочку любовью и заботой. А так как история семьи Ивановых попала на телевидение, ее здоровьем занимались лучшие врачи.

За прошедшие годы Диане пришлось перенести немало пластических операций.

Но все старания того стоили: изуродованная матерью малышка превратилась в настоящую красавицу. Хотя полностью избавиться от шрамов не удалось, девушка получила новое лицо и теперь может счастливо улыбаться.