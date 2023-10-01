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Вы ахнете, увидев, как после пластики выглядит Диана Иванова: девочку изуродовала родная мать

1 октября 2023 17:15
Вы ахнете, увидев, как после пластики выглядит Диана Иванова: девочку изуродовала родная мать

Врачам пришлось изрядно потрудиться.

История маленькой Дианы Ивановой ужаснула всю страну еще в 2011 году. Мать малышки употребляла алкоголь и запрещенные вещества, избивала детей и содержала их в нечеловеческих условиях. Из-за постоянных побоев лицо девочки выглядело просто ужасно. Ее губы были деформированы, нос неправильно сросся после перелома, а по всему телу появились ужасные шрамы.

Когда Диану забрали у пьющей матери, малышку приняла новая семья. Они окружили настрадавшуюся девочку любовью и заботой. А так как история семьи Ивановых попала на телевидение, ее здоровьем занимались лучшие врачи.

За прошедшие годы Диане пришлось перенести немало пластических операций.

Но все старания того стоили: изуродованная матерью малышка превратилась в настоящую красавицу. Хотя полностью избавиться от шрамов не удалось, девушка получила новое лицо и теперь может счастливо улыбаться.

Вы ахнете, увидев, как после пластики выглядит Диана Иванова: девочку изуродовала родная мать
Фото: кадр из передачи «За гранью» (2021-2023), кадр из программы "Новости"
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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