Вы ахнете от квартиры Бузовой за 120 миллионов: 210 м, 240 пар туфель и особая комната
Телеведущая наконец-то осуществила свою мечту.
В течение последних нескольких лет Ольга Бузова обустраивала свою новую квартиру. Недавно она завершила все приготовления и смогла переехать в собственное жилье.
По словам знаменитости, площадь ее квартиры составила 210 квадратных метров. При подготовке проекта она воплотила все свои главные мечты и, например, сделала отдельную комнату для вещей, в которой разложены по полочкам ее 240 пар туфель. И весь ремонт, как рассказала знаменитость, обошелся ей намного дороже, чем сама квартира.
При этом подумала Бузова и о будущем. Как оказалось, телеведущая подготовила специальную комнату для будущего ребенка. Артистка не рассказала, сделала ли она там уже ремонт, но отметила, что уже готова встречать наследника.
«Все очень красиво, все очень стильно, все со вкусом. У меня он есть!» — уверяет телеведущая в беседе с «Московским комсомольцем».