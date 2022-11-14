Вы ахнете от квартиры Бузовой за 120 миллионов: 210 м, 240 пар туфель и особая комната

В течение последних нескольких лет Ольга Бузова обустраивала свою новую квартиру. Недавно она завершила все приготовления и смогла переехать в собственное жилье.

По словам знаменитости, площадь ее квартиры составила 210 квадратных метров. При подготовке проекта она воплотила все свои главные мечты и, например, сделала отдельную комнату для вещей, в которой разложены по полочкам ее 240 пар туфель. И весь ремонт, как рассказала знаменитость, обошелся ей намного дороже, чем сама квартира.

При этом подумала Бузова и о будущем. Как оказалось, телеведущая подготовила специальную комнату для будущего ребенка. Артистка не рассказала, сделала ли она там уже ремонт, но отметила, что уже готова встречать наследника.