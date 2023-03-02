Вы ахнете от изумления: оказывается, эта звезда голливудских комедий 90-х забеременела в 14 лет

Вупи Голдберг известна как одна из самых ярких комедийных актрис США. За ее плечами десятки проектов, среди которых «Привидение», «Все ненавидят Криса» и, например, «Крысиные бега». Но, несмотря на популярность, мало кто из фанатов знает, как драматично складывалась личная жизнь артистки.

Дело в том, что она впервые стала матерью уже в 14 лет. Тот ребенок не выжил, и это стало большим ударом для Голдберг. Второй раз она забеременела в 17 лет, и на свет появилась ее наследница Александра.

Дочь Голдберг решила повторить судьбу матери и стала мамой еще до совершеннолетия: в 34 года артистка официально считалась бабушкой. А спустя еще почти 25 лет звезда «Привидения» получила статус прабабушки.

Сегодня 67-летняя Голдберг занимается воспитанием своих многочисленных наследников. При этом артистка не ограничивается лишь времяпрепровождением с юными родственниками: она активно пишет детские книги, которые расходятся миллионными тиражами.