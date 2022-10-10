Вы — невоспитанный человек, если не пройдете этот тест на знание этикета

В предыдущие столетия каждый воспитанный человек должен был назубок знать правила поведения в обществе. На того, кто посмел бы их нарушить, посмотрели бы по меньшей мере с недоумением, по большей - с осуждением. Сегодня правила хорошего тона соблюдаются не так строго, как в еще недалеком прошлом, однако того, кто попробует без очереди пройти на кассу в магазине или бросит банановую кожуру прямо на тротуар, все так же с полным правом назовут невежей. Стоит учитывать, что в разных странах этикет может отличаться от своего, родного. В Италии, например, хоть и обожают спагетти, но заказать это блюдо во время деловой встречи считается моветоном. Дело в том, что его поедание проходит не слишком эстетично, а разрезать спагетти ножом или вилкой или добавлять в него кетчуп - преступление не менее страшное. Кроме того, есть правило, которое распространяется на все блюда: просить повара что-то добавить - значит смертельно оскорбить его. Словом, перед посещением какой-либо страны лучше тщательно изучить ее этикет, чтобы случайно не сесть в лужу.

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