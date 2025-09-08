Меню
Вы — гуру во вселенной «Заклятия», если пройдете самый жуткий тест (5 сложных вопросов)

8 сентября 2025 18:07
«Слышишь шёпот?..»

Аннабель уже открыла глаза. Валак стоит за спиной. А где-то в углу темнеет то, о чём лучше не знать… Вселенная «Заклятия» полна проклятых кукол, демонов и историй, основанных на реальных событиях. Думаешь, сможешь отличить одно зло от другого?

Ты думаешь, знаешь эту вселенную? Уверен, что отличишь «Заклятие» от «Проклятия монахини», а дом Перронов — от дома семьи Снетекер? Тогда докажи это.

Ответь на 5 вопросов и проверь, кто ты на самом деле:

  • Жертва демонов, которая не выйдет из проклятого дома;

  • Случайный свидетель, которому лучше не оглядываться;

  • Или охотник за привидениями, способный встретиться с самой тьмой и выжить.

Но будь осторожен: не все, кто открывает эту дверь, возвращаются прежними.

«Я — бронированный титан, а он — колоссальный»: тест ко дню рождения Исаямы — покажет, какой вы гигант из «Атаки титанов».

Фото: Кадр из фильма «Проклятие монахини»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
