Вы — гуру во вселенной «Заклятия», если пройдете самый жуткий тест (5 сложных вопросов)

Аннабель уже открыла глаза. Валак стоит за спиной. А где-то в углу темнеет то, о чём лучше не знать… Вселенная «Заклятия» полна проклятых кукол, демонов и историй, основанных на реальных событиях. Думаешь, сможешь отличить одно зло от другого?

Ты думаешь, знаешь эту вселенную? Уверен, что отличишь «Заклятие» от «Проклятия монахини», а дом Перронов — от дома семьи Снетекер? Тогда докажи это.

Ответь на 5 вопросов и проверь, кто ты на самом деле:

Жертва демонов, которая не выйдет из проклятого дома;

Случайный свидетель, которому лучше не оглядываться;

Или охотник за привидениями, способный встретиться с самой тьмой и выжить.

Но будь осторожен: не все, кто открывает эту дверь, возвращаются прежними.

