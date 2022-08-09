Ввязался в драку: концерт Галкина обернулся громким скандалом

Поклонники не смогли сдержать эмоций на концерте Максима Галкина. Они едва не сорвали недавнее выступление артиста в Юрмале.

Программы супруга Примадонны неизменно собирают полные залы не только в России, но и за границей. При этом далеко не всегда концерты проходят без конфликтов и происшествий. Так, несколько дней назад юморист выступал на берегу Рижского залива перед сотнями своих фанатов. Во время выступления между несколькими зрителями завязалась словесная перепалка, которая в итоге переросла в настоящую драку.

«Произошла ссора между двумя зрителями. Благодаря охране, а также присутствовавшим в зале медикам, инцидент был оперативно пресечен», — портал Delfi.lv цитирует слова инсайдера.

Инцидент оказался настолько заметным, что телеведущему пришлось взять 20-минутый перерыв. Пока неизвестно, что именно стало причиной конфликта, а потерпевшая сторона в итоге предпочла не подавать заявление против нападавшего.