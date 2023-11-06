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«Вульгарно и пошло»: перекроенную дочь Успенской спустили с небес на землю

6 ноября 2023 10:45
«Вульгарно и пошло»: перекроенную дочь Успенской спустили с небес на землю

Хейтеры испытали испанский стыд.

Татьяна Плаксина как хвостик следует за своей популярной мамой. Вместе с Любовью Успенской артистка побывала в Крыму. Начинающей певице пришлось ждать королеву шансона за кулисами, но и там она нашла себе занятие.

Звездная наследница, сидя на стуле, сняла видео, покрасовавшись на камеру. После нескольких пластических операций самооценка исполнительницы взлетела до небес. Художница сделала себе грудь третьего размера и не отказалась от уколов красоты.

Pacha Tati похорошела, но не настолько, чтобы мнить себя королевой бала. Интернет-пользователи спустили дочь Успенской с небес на землю, высказав свое «фи» относительно ее внешности и манер.

Например, хейтеры заявили, что у Плаксиной не лицо, а «мордень» из-за челюсти внушительных размеров. К тому же злопыхателям не понравилось, что знаменитость заигралась в секс-бомбу.

«Вот и научилась выкаблучиваться, жеманничать и кривляться как нормальная российская „звезда“», «Как же вульгарно и пошло», «Ей только в борделях петь», «Да уж, лучше рисуй», «Вот это кабина», — пишут в комментариях под постом Татьяны в соцсетях.

«Вульгарно и пошло»: перекроенную дочь Успенской спустили с небес на землю
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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