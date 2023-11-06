«Вульгарно и пошло»: перекроенную дочь Успенской спустили с небес на землю

Татьяна Плаксина как хвостик следует за своей популярной мамой. Вместе с Любовью Успенской артистка побывала в Крыму. Начинающей певице пришлось ждать королеву шансона за кулисами, но и там она нашла себе занятие.

Звездная наследница, сидя на стуле, сняла видео, покрасовавшись на камеру. После нескольких пластических операций самооценка исполнительницы взлетела до небес. Художница сделала себе грудь третьего размера и не отказалась от уколов красоты.

Pacha Tati похорошела, но не настолько, чтобы мнить себя королевой бала. Интернет-пользователи спустили дочь Успенской с небес на землю, высказав свое «фи» относительно ее внешности и манер.

Например, хейтеры заявили, что у Плаксиной не лицо, а «мордень» из-за челюсти внушительных размеров. К тому же злопыхателям не понравилось, что знаменитость заигралась в секс-бомбу.