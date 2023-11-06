«Вульгарно и пошло»: перекроенную дочь Успенской спустили с небес на землю
Хейтеры испытали испанский стыд.
Татьяна Плаксина как хвостик следует за своей популярной мамой. Вместе с Любовью Успенской артистка побывала в Крыму. Начинающей певице пришлось ждать королеву шансона за кулисами, но и там она нашла себе занятие.
Звездная наследница, сидя на стуле, сняла видео, покрасовавшись на камеру. После нескольких пластических операций самооценка исполнительницы взлетела до небес. Художница сделала себе грудь третьего размера и не отказалась от уколов красоты.
Pacha Tati похорошела, но не настолько, чтобы мнить себя королевой бала. Интернет-пользователи спустили дочь Успенской с небес на землю, высказав свое «фи» относительно ее внешности и манер.
Например, хейтеры заявили, что у Плаксиной не лицо, а «мордень» из-за челюсти внушительных размеров. К тому же злопыхателям не понравилось, что знаменитость заигралась в секс-бомбу.
«Вот и научилась выкаблучиваться, жеманничать и кривляться как нормальная российская „звезда“», «Как же вульгарно и пошло», «Ей только в борделях петь», «Да уж, лучше рисуй», «Вот это кабина», — пишут в комментариях под постом Татьяны в соцсетях.