Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вульгарная девица из «Давай поженимся!» и спустя годы продолжает шокировать народ (фото)

Вульгарная девица из «Давай поженимся!» и спустя годы продолжает шокировать народ (фото)

5 июля 2023 10:30
Вульгарная девица из «Давай поженимся!» и спустя годы продолжает шокировать народ (фото)

Звезда экрана не изменяет своей любви к эпатажу.

Яна Лукьянова прославилась на всю страну после участия в популярных шоу. Девушка не скрывала, что старается привлечь к себе внимание, поэтому нередко устраивала драки в эфире проектов, которые и сделали ее знаменитой.

Спустя годы, однако, Лукьянова не изменила свой образ. Последнее время девушка активно ведет социальные сети, где продолжает эпатировать публику. Она регулярно снимается в весьма откровенных фотосессиях и называет себя психологом, делясь в публикациях советами с подписчиками.

Вульгарная девица из «Давай поженимся!» и спустя годы продолжает шокировать народ (фото)

Как отмечают пользователи Сети, за прошедшие годы Лукьянова практически не изменилась ни внешне, ни внутренне. Девушка выглядит совершенно так же, как на пике своей телевизионной карьеры, а ее любовь к эпатажу стала только сильнее.

«Совсем не изменилась», «Красотка как раньше»,

— пишут пользователи Сети.

Фото: кадр из телешоу «Пацанки», социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше