Вульгарная девица из «Давай поженимся!» и спустя годы продолжает шокировать народ (фото)

Яна Лукьянова прославилась на всю страну после участия в популярных шоу. Девушка не скрывала, что старается привлечь к себе внимание, поэтому нередко устраивала драки в эфире проектов, которые и сделали ее знаменитой.

Спустя годы, однако, Лукьянова не изменила свой образ. Последнее время девушка активно ведет социальные сети, где продолжает эпатировать публику. Она регулярно снимается в весьма откровенных фотосессиях и называет себя психологом, делясь в публикациях советами с подписчиками.

Как отмечают пользователи Сети, за прошедшие годы Лукьянова практически не изменилась ни внешне, ни внутренне. Девушка выглядит совершенно так же, как на пике своей телевизионной карьеры, а ее любовь к эпатажу стала только сильнее.

«Совсем не изменилась», «Красотка как раньше»,

— пишут пользователи Сети.