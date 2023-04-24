Втянут в историю: 3 самых авантюрных знака Зодиака

Страсть ко всему новому и неизведанному, азарт, стремление к риску и острым ощущениям - вот качества, присущие людям с авантюрным складом характера. Они никогда не сидят на месте, а ищут приключений и находят их… или приключения находят их? По словам астрологов, такое поведение чаще всего присуще определенным знакам зодиака. Они рассказали, кто в зодиакальном круге может похвастаться склонностью к авантюризму.

Овен

Если кто-то в гороскопе и может похвастаться безбашенностью в хорошем смысле этого слова, то, определенно, это будет Овен. Огненный знак зачастую сначала совершает поступок, и лишь затем думает о последствиях.

Нередко это свойство характера приносит уроженцам знака серьезные проблемы. Но случается и так, что импульсивные поступки Овна оборачиваются во благо - и это вдохновляет его на новые свершения.

Энтузиазму представителей огненной стихии можно только позавидовать. Едва выбравшись живым из очередной авантюры, они тут же бросаются с головой в другую. Что поделать - это их образ жизни, и пытаться переделать Овна бесполезно.

Близнецы

Рожденные под знаком Близнецов обладают удивительно легким характером и неусидчивостью. Именно два этих качества и подталкивают их к приключениям, на которые никто другой совершенно точно не решился бы.

Настроение у представителей воздушного знака меняется поразительно часто. Только что они планировали провести день “на чиле, на расслабоне”, но в мгновение ока изменили решение и бросились в погоню за авантюрами.

К счастью, Близнецы умеют выходить сухими из воды. Даже впутавшись во что-то серьезное, они ухитряются разрулить ситуацию без неприятных для себя последствий. Всему причиной их природное везение.

Водолей

Люди, появившиеся на свет под знаком Водолея, не вписываются в общепринятые рамки. Их поступки, порой довольно рискованные и смелые, вызывают недоумение и шок у окружающих.

Поскольку уроженцы воздушной стихии по своей натуре бунтари, нередко они пускаются в авантюры только для того, чтобы посмотреть на реакцию людей. И остаются довольны, когда им удается впечатлить их.

Своими выходками многие Водолеи делятся еще и в интернете. Они ведут свои блоги, где подробно рассказывают про приключения и показывают их. Комментарии, будь то восхищение или хейт, лишь раззадоривают их и вдохновляют действовать дальше.