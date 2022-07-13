Втянули в новый скандал: Мария Шукшина осталась без столичной недвижимости

55-летняя Мария Шукшина оказалась втянута в новый скандал. Актриса была вынуждена обратиться в суд с иском против недобросовестного застройщика. Оказалось, что еще в 2004 году в Москве начали подготовку к строительству элитной новостройки в престижном Тверском районе. Квартиры там должны были получить члены Союза кинематографистов России. Шукшина также захотела приобрести жилье в здании и стала одной из дольщиц. Она внесла деньги за будущую 4-комнатную квартиру.

Застройщик затянул процесс возведения ЖСК более чем на 10 лет. Ключи от новых квартир пайщики начали получать лишь в 2016 году, после того как компания получила множество штрафных санкций. Но, как выяснилось, были урегулированы далеко не все вопросы. По информации Telegram-канала Mash , Шукшина так и не смогла оформить документы, чтобы стать полноправной собственницей. Актриса обратилась в суд, где и выяснилось, что у компании-застройщика нет необходимого пакета бумаг. Звезда осталась без столичной недвижимости и без денег за нее.

Кстати, сейчас сестры Марии по отцу Василию Шукшину также вовлечены в судебный процесс. Ольга и Екатерина пытаются получить с театра Надежды Бабкиной ущерб за использование творчества писателя. Мария, работающая в театре, в деле пока не участвует.