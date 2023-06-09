Втроем ютятся в съемной квартире: Таисия Повалий живет хуже, чем простые россияне

Таисия Повалий не стала скрывать от прессы свои проблемы. А неприятности преследуют одну из самых успешных российских певиц такие, будто она простая смертная. Артистка пожаловалась журналистам, что в ее трехкомнатных московских апартаментах стоит дикая духота, а ведь лето в средней полосе России еще и не началось толком.

Не спасает певицу и дорогостоящий кондиционер. А воду, как и у челяди, у нее вот-вот отключат по графику. И это при том, что за аренду жилья звезда платит кругленькую сумму — 150 тысяч «деревянных» в месяц.

Жизнь в съемной квартире очень угнетает артистку. Но она, не стесняясь, признает: купить свое жилье они с мужем бы и рады, но на то, что хочется, катастрофически не хватает денег. А купить однушку за МКАДом — это уже слишком для звезды первого эшелона.

Кстати, у Повалий есть элитная дача в Испании. Однако жить там и променять русский колорит на небольшое количество поклонников из Европы певица категорически не готова.