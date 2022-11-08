Вторую Монро запретили в СССР: она поплатилась жизнью за любовь американцев

Имя Мэрилин Монро знают даже те, кто не видел с ней ни одного фильма. Но в 50-х годах на экранах Голливуда была еще одна блондинка, сравнимая с ней по популярности. Речь идет о Джейн Мэнсфилд. Она долгое время просидела «на скамейке запасных», снимаясь в малобюджетных картинах. Но когда боссы 20th Century Fox поругались с Монро, они обратили внимание на Джейн.

В комедиях, где Мэнсфилд предлагали роли, обыгрывалась ее фигура — пышная грудь и невероятно тонкая талия. Поэтому в основном это были легкомысленные комедии с довольно пошлыми шутками. Цензура СССР не пропускала их в прокат, поэтому советские зрители и не знали ничего о Джейн. Зато в Америке подобные роли оплачивались сполна: Мэнсфилд быстро привыкла к очень обеспеченной жизни, насыщенному графику, восхищению и любви американцев. К несчастью, именно эти обстоятельства и стали косвенной причиной ее смерти.

В июне 1967 года 34-летняя Джейн была нарасхват. В один из вечеров она успела провести два шоу в клубе и торопилась на утренние съемки на ТВ. Актриса вместе с возлюбленным и водителем уместились на переднем сиденье авто, а на заднем — спали трое детей звезды. В густом тумане машина на большой скорости врезалась в автопоезд, верхнюю часть авто буквально смяло. Мэнсфилд и двое мужчин погибли мгновенно, а дети выжили, пишет «Новый очаг ».