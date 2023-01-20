Второй Якубович: гляньте, что стало с юным оруженосцем из «Графини де Монсоро»

Историческая драма «Графиня де Монсоро» стала одной из первых ярких киноработ актера Евгения Стычкина. В телесериале он сыграл оруженосца Орвиля. Артист смог сделать оглушительную карьеру, но время его не пощадило.

В прошлом году с участием Стычкина вышел нашумевший сериал «Нулевой пациент». Актер сыграл столичного журналиста Игоря Карахана. Стоит признать, с годами Стычкин сильно изменился. Он отпустил роскошные густые усы и стал напоминать шоумена Леонида Якубовича. Также актер поправился и обзавелся залысинами. Теперь он совсем не похож на того юного оруженосца с очаровательной улыбкой и распахнутыми глазами.

Сюжет сериала «Нулевой пациент» основан на реальных событиях, произошедших с детьми из Элисты. Они стали ВИЧ-инфицированными из-за неосторожности врачей. На экране — первая вспышка этого смертельного заболевания в СССР.

Сериал стал одним из самых громких проектов 2022 года. По словам Стычкина, они пытались создать правдивую картинку, соответствующую той реальности. Об этом Евгений рассказал журналистам издания «Телепрограмма.про».