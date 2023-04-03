Второй Высоцкий: не поверите, как дочь Захарова протолкнула любовника на сцену

Попасть в круг звезд первой величины во все времена было не так-то просто. Нужные знакомства и «правильные» связи давали малоизвестным актерам огромное преимущество, и этим шансом умело воспользовался артист Владимир Стеклов.

В середине 80-х он еще только начинал свой путь в кино и не был достаточно известным актером. Судьбоносный момент произошел после спектакля «Постояльцы», где Стеклов играл Илью Лунева. Постановку увидела дочь режиссера Марка Захарова Александра и влюбилась во Владимира с первого взгляда. Она решила помочь артисту с карьерой.

Захарова пришла к отцу и начала расхваливать Стеклова. Главный аргумент Александры был такой: этот актер — второй Высоцкий. После сравнения Стеклова с великим бардом Захаров не смог отказать дочери и пригласил его в театр «Ленком». С этого момента карьера артиста пошла в гору.

Между Владимиром и Александрой был роман, который привел к браку. Ради Захаровой артист ушел от жены и дочери. Однако новые семейные отношения стали рушиться после того, как актеры снялись вместе в фильме «Приговор». Также поползли слухи, что Стеклов изменяет жене. Это поставило точку в его браке с Захаровой.