Второй «Текст»: оскандалившаяся Асмус решилась на откровения

Кристина Асмус шокировала пользователей Сети, предложив им приватную встречу. Соответствующей записью артистка поделилась в личных социальных сетях.

Как призналась актриса, не так давно она решилась на смелый шаг для продвижения своего фильма «Булки». Асмус устроит специальный конкурс среди своих фанатов, по результатам которого выберет 10 победителей, которые и отправятся с ней и создателями фильма на свидание. Как оказалось, подобным образом Асмус ранее продвигала свой скандальный фильм «Текст».

«У вас будет возможность задать любые вопросы, послушать эксклюзивные истории о фильме и изнанке профессии», — рассказывает знаменитость, сопроводив запись весьма пикантным кадром.

Пользователи Сети остались в восторге от предложения Асмус. Многие фанаты, а также коллеги отметили, что с удовольствием бы приняли участие в конкурсе. «Потрясающая идея», — уверены подписчики.

Звездная болезнь? Поведение Загитовой на «Ледниковом периоде» предали огласке