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Киноафиша Статьи Второй «Текст»: оскандалившаяся Асмус решилась на откровения

Второй «Текст»: оскандалившаяся Асмус решилась на откровения

11 июля 2022 12:55
Второй «Текст»: оскандалившаяся Асмус решилась на откровения

Поклонники остались в восторге от смелого предложения актрисы.

Кристина Асмус шокировала пользователей Сети, предложив им приватную встречу. Соответствующей записью артистка поделилась в личных социальных сетях.

Как призналась актриса, не так давно она решилась на смелый шаг для продвижения своего фильма «Булки». Асмус устроит специальный конкурс среди своих фанатов, по результатам которого выберет 10 победителей, которые и отправятся с ней и создателями фильма на свидание. Как оказалось, подобным образом Асмус ранее продвигала свой скандальный фильм «Текст».

Второй «Текст»: оскандалившаяся Асмус решилась на откровения

«У вас будет возможность задать любые вопросы, послушать эксклюзивные истории о фильме и изнанке профессии», — рассказывает знаменитость, сопроводив запись весьма пикантным кадром.

Пользователи Сети остались в восторге от предложения Асмус. Многие фанаты, а также коллеги отметили, что с удовольствием бы приняли участие в конкурсе. «Потрясающая идея», — уверены подписчики.

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Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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