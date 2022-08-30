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Второй «Текст» не за горами? Оголившаяся Асмус показала себя во всей красе

30 августа 2022 09:00
Второй «Текст» не за горами? Оголившаяся Асмус показала себя во всей красе

Актриса заинтриговала фанатов.

Кристина Асмус удивила пользователей Сети, опубликовав весьма пикантную фотографию. Знаменитость покрасовалась фигурой в чувственном розовом платье и рассказала, что в последнее время снимается в новом проекте, ради которого и примерила довольно откровенный образ. Преданные фанаты не оставили без внимания запись артистки, осыпав ее комплиментами.

Второй «Текст» не за горами? Оголившаяся Асмус показала себя во всей красе

«Красавица», «В восторге от вас», «Вот это платье, вам очень идет», — пишут поклонники в социальных сетях звезды «Интернов».

Также многие попытались узнать подробности предстоящего проекта. Как предположили пользователи Сети, Асмус может сниматься во второй части скандального фильма «Текст», где она также предстала в достаточно откровенных нарядах. Сама артистка проигнорировала вопросы фанатов, сохранив все детали своей работы в тайне.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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