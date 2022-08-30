Второй «Текст» не за горами? Оголившаяся Асмус показала себя во всей красе

Кристина Асмус удивила пользователей Сети, опубликовав весьма пикантную фотографию. Знаменитость покрасовалась фигурой в чувственном розовом платье и рассказала, что в последнее время снимается в новом проекте, ради которого и примерила довольно откровенный образ. Преданные фанаты не оставили без внимания запись артистки, осыпав ее комплиментами.

«Красавица», «В восторге от вас», «Вот это платье, вам очень идет», — пишут поклонники в социальных сетях звезды «Интернов».

Также многие попытались узнать подробности предстоящего проекта. Как предположили пользователи Сети, Асмус может сниматься во второй части скандального фильма «Текст», где она также предстала в достаточно откровенных нарядах. Сама артистка проигнорировала вопросы фанатов, сохранив все детали своей работы в тайне.