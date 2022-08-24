Второй Шуфутинский: вы ахнете, как изменился автор хита «Танцы-обниманцы» из первой «Фабрики звезд»

Михаил Гребенщиков прославился на всю страну благодаря первому сезону «Фабрики звезд». В проекте он запомнился как автор ярких и остроумных хитов «Танцы-обниманцы», «Булки» и «Африка», которые вместе с ним пела вся страна. Однако после окончания проекта он неожиданно пропал из поля зрения своих поклонников.

Как оказалось, все это время Гребенщиков занимался продюсированием. Музыкант помогал молодым артистам с записью новых композиций и началом карьеры. Сам же он активно экспериментирует с творчеством. Например, не так давно он решил посвятить себя шансону, о чем рассказал в эфире YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу ».

Сказались прошедшие годы не только на карьере, но и на внешности артиста. В Гребенщикове теперь весьма сложно узнать того молодого артиста, зажигательно танцующего на сцене. Певец избавился от своих длинных волос и может похвастаться ярким загаром.