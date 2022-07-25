Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»

После смерти Юры Шатунова на Даню Милохина обрушилось немало хейта. Молодой блогер позволил себе ряд провокационных заявлений, отметив, например, что может спеть хиты «Ласкового мая» не хуже Шатунова. А недавно о Дане заговорил продюсер группы Андрей Разин. Сейчас он продолжает борьбу за права на песни, которые передали Шатунову за несколько дней до его смерти. При этом Разин подчеркивает, что не против, если хиты коллектива будет исполнять Милохин. И Юра, и Даня обладают похожими историями детства, ведь они оба выросли в детдомах.

На днях и Милохин прокомментировал воссоздание «Ласкового мая». Он признался, что не получал предложений о том, чтобы занять место солиста в группе. Более того, блогер не относится серьезно к словам Разина и полагает, что это лишь шутка. О славе «второго Шатунова» Даня не мечтает, сообщает Telegram-канал «Super ».

Напомним, ранее о своем желании приобрести некоторые песни группы сообщил и Григорий Лепс. Он отметил, что не будет исполнять хиты сам, однако может передать их молодому певцу.