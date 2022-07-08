Второй раз на те же грабли: Прилучного предупредили об опасности

Все отношения артист строит по одному и тому же сценарию.

Павел Прилучный не может задержаться в статусе холостяка из-за желания «присваивать» понравившихся ему женщин. В этом уверена психолог Анна Завгороднева, которая рассказала, как актер строит свою личную жизнь.

Вот уже несколько недель поклонники артиста активно обсуждают его роман с Зепюр Брутян. Как уверены пользователи Сети, все недавние слухи верны и знаменитости действительно тайно сыграли свадьбу весной этого года. При этом, как заметили внимательные поклонники, каждые отношения Прилучного развиваются похожим образом. Артист не подтверждает официально свой роман, намекая на отношения в социальных сетях, а новую избранницу находит себе практически сразу же после расставания.

Как уверена Завгороднева, подобное поведение, вероятнее всего, связано с внутренними установками Прилучного. По словам психолога, артист настроен на полигамию, поэтому старается публично «завоевывать» и «присваивать» своих избранниц, как только понимает, что они ему по-настоящему нравятся.

«Когда он начинает отношения, насколько я понимаю, то выводит все очень быстро в публичное поле... Видимо, Прилучный таким образом обозначает — это моя женщина», — цитирует слова эксперта портал Woman .

Также подобное поведение, как считает Завгороднева, помогает Прилучному поддерживать свою высокую самооценку.