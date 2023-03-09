Второй раз на те же грабли: гляньте, на кого панк-звезда нулевых променяла жениха

Главная рокерша нулевых Аврил Лавин до сих пор приковывает внимание публики и прессы. Но сегодня таблоиды пишут не о творчестве звезды, а о ее многочисленных романах.

Недавно стало известно, что 38-летняя Аврил разорвала отношения с рок-музыкантом Mod Sun. Они встречались почти два года и хотели пожениться, однако у Лавин появились другие планы, в которые ее жених не вписывался. Певица сообщила о своем расставании с Mod Sun, пока он был в турне.

Оказалось, что Аврил закрутила роман с рэпером по прозвищу Тайга, с которым она появилась на Неделе моды в Париже. Позднее папарацци застукали парочку за страстными поцелуями уже на другом мероприятии. Кстати, Тайга является бывшим парнем светской львицы Кайли Дженнер. Уже не в первый раз Лавин «пересекается» с этим семейством.

Десять лет назад Аврил встречалась с Броди Дженнером, который является сыном Кейтлин Дженнер. Однако пара рассталась из-за постоянных турне певицы. Вскоре Лавин вышла замуж за Чеда Крюгера, солиста Nickelback. Однако этот брак продлился всего два года. Затем в личной жизни Аврил начались неудачи, но, возможно, она обретет свое счастье в объятиях Тайги.