Второй принц Гарри: сыновья схватились за голову от откровений Памелы Андерсон

Памела Андерсон решила последовать примеру опального принца Гарри и заговорила о непростом прошлом. Звезда выпустила мемуары под названием «С любовью, Памела», а также документальный фильм «Памела: История любви».

Актриса поведала о своей непростой участи — о домашнем насилии, с которым сталкивалась не только уже будучи секс-символом, но и в детстве, о домогательствах на съемочной площадке и скандале с интимным видео, в кадрах которого запечатлена с мужем Томми Ли. И пока публика смакует шокирующие подробности из жизни звездной красотки, ее сыновья вынуждены хвататься за голову.

Брэндон и Дилан не скрывают, что популярность матери негативно отразилась на их жизни. Особенно несладко звездным наследникам пришлось, когда любовные утехи родителей стали достоянием общественности. Теперь сыновьям Андерсон вновь предстоит пережить нечто подобное.

Откровения Памелы привлекли к себе огромное количество общественного внимания. Судя по лицам звездных наследников, присутствовавших рядом с матерью на презентации ее детища, их это, мягко говоря, не радует. К тому же новый скандал не заставил себя ждать.

В своих мемуарах Андерсон обвинила Тима Аллена в домогательствах. Актер в свою очередь заявил, что ничего подобного не было. Что же обо всем этом думают дети артистки, пока остается только гадать.