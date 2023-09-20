Второй подбородок Рубальской достиг страшных размеров: посмотрите, как это выглядит

Сама поэтесса по поводу внешности не комплексует.

Творческой энергии 77-летней Ларисы Рубальской можно только позавидовать. За свою жизнь поэтесса написала свыше шести тысяч стихотворений. Ее перу принадлежат тексты таких известных песен, как «Живи спокойно, страна», «Странная женщина», «Угонщица», «Безнадега», «Свет в твоем окне».

При этом звезда никогда не метила в писаные красавицы и не старалась изменить свою внешность под нынешние стандарты. Правда, хейтеры не устают удивляться внешнему виду Рубальской.

Недавно поэтесса поучаствовала в программе «Игры разума». Зрителей шокировал свивающий подбородок деятельницы искусства. Некоторые предполагают, что изменения во внешности сигнализируют о проблемах со здоровьем у звезды.