Второй Пьехи не вышло: не поверите, за что Иму Сумак выгнали из СССР

Когда весь мир бредил космическими полетами, на сцене появилась она – перуанская певица Има Сумак с «космическим» диапазон в пять октав. В начале 60-х она отправилась на гастроли в СССР, но новой Эдиты Пьехи из загадочной иностранки не получилось – и она быстро покинула Советский Союз.

Иму Сумак, чье настоящее имя Соила Аугуста Императрис Каварри дель Кастильо, отличал гордый нрав и строптивый характер. Сумак неоднократно срывала контракты, выступления, записи и ссорилась с менеджером. Вот и в СССР певица с необычным голосом умудрилась устроить скандал сотрудникам КГБ. В одном из гостиничных номеров она обнаружила тараканов – Има Сумак кричала, что расскажет всему миру, какие злачные в Советском Союзе гостиницы. В результате короткое турне прекратилось – и в СССР певице въезд был закрыт.