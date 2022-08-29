Второй Николаев: на что пошел 52-летний Тарзан ради Королевой

Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, удивил пользователей Сети переменами во внешности. Не так давно артист опубликовал в социальных сетях видео, на котором поделился своими мыслями. Однако многие подписчики в первую очередь обратили внимание именно на его внешний вид. Дело в том, что Тарзан, по их мнению, становится все больше и больше похож на Игоря Николаева, бывшего супруга Наташи Королевой.

Больше всего схожести добавляет прическа знаменитости. Волосы Тарзана с годами выгорели и поредели, поэтому теперь напоминают знаменитую стрижку Николаева. По мнению фанатов, главное различие между мужчинами заключается лишь в отсутствии у Глушко усов, которые давно стали фирменной деталью образа композитора.