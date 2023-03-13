Второй Микки Рурк: что сотворила с собой красотка Ким Бейсингер

От звания главного ангела Голливуда до жертвы пластики — всего несколько хирургических вмешательств. Своим примером это доказала Ким Бейсингер, чья красота когда-то никого не оставляла равнодушным.

Многие известные актрисы не желают стареть естественно и предпринимают попытки сохранить свою молодость и красоту при помощи хирургов. При этом многим удается вовремя остановиться, но Бейсингер не из их числа.

Новые фотографии 69-летней знаменитости заставили поклонников вздрогнуть от ужаса. От былой привлекательности артистки не осталось и следа — она стала вторым Микки Рурком, который также известен излишней любовью к экспериментам со своей внешностью. В Сети пишут, что звезда сделала круговую подтяжку, вставила импланты в скулы и при помощи нитей подтянула овал лица, из-за чего изменилась до неузнаваемости.