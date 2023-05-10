Второй Лиды из «Операции "Ы"» не получилось: провал Селезневой постарались скрыть

Наталья Селезнева впервые вышла на сцену театра, когда ей было 6 лет. Талантливая девочка с большими распахнутыми глазами влюбила в себя зрителей, чем обеспечила себе актерское будущее. В кино Селезнева начала мелькать еще с 1953 года, но успех пришел к ней 13 лет спустя после роли Лиды в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

На пробах Леонид Гайдай взял молодую актрису буквально «на слабо». Режиссер заявил, что в кадре ее героине придется щеголять в купальнике. Он засомневался в Наталье, предположив, что она застесняется. Тогда смелая девушка скинула одежду, оставшись перед постановщиком в белье. Пораженный такой решительностью Гайдай беспрекословно отдал ей роль.

На волне успеха спустя год Селезнева получила главную роль в картине «Саша-Сашенька». Но второй Лиды не получилось. Лента провалилась и заработала множество негативных отзывов. Критики отмечали и примитивный сюжет, и слабую актерскую игру. Впоследствии Наталья никогда не акцентировала внимание на этой роли.