Второй Лены Полено не получилось: вы не узнаете звезду «Счастливы вместе» сейчас

В 26 лет Юлия Захарова получила самую знаковую роль в своей карьере – в сериале «Счастливы вместе» она сыграла эксцентричную соседку Лену Полено, которая всегда готова подколоть главного героя Гену Букина.

До звездного прорыва Захарова успела засветиться в сериалах «Пан или пропал», «Аэропорт» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» в эпизодах, но после «Счастливы вместе» ей так и не предложили главных ролей. После культового телесериала она снялась в малобюджетном фэнтези «Водяная» – и на это все.

С 2000 по 2002 гг. Юлия Захарова работала в театре им. Маяковского, а с 2002-го – в театре им. Гоголя, который в 2012 году был расформирован.

О личной жизни актрисы также мало что известно. В начале 2000-х Захарова состояла в отношениях с неким режиссером Константином, а с 2014 по 2017 с музыкантом Александром Дорониным. Юлия Захарова ведет непубличный образ жизни и редко делится чем-то с поклонниками в соцсетях.