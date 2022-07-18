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Киноафиша Статьи Второй Караченцов: близкий друг не смолчал о судьбе 84-летнего Зайцева

Второй Караченцов: близкий друг не смолчал о судьбе 84-летнего Зайцева

18 июля 2022 13:30
Второй Караченцов: близкий друг не смолчал о судьбе 84-летнего Зайцева

Фанаты переживают за состояние легендарного дизайнера.

Никас Сафронов прокомментировал состояние здоровья Вячеслава Зайцева. Как уверен художник, светские выходы только продлевают жизнь модельера.

В последнее время дизайнер страдает от нескольких серьезных заболеваний. Как отмечают поклонники, с каждым выходом в свет знаменитость выглядит все хуже и уже с трудом передвигается даже с помощью трости. Однако, как уверен Сафронов, подобные появления на публике только помогают его близкому другу поддерживать свое здоровье.

«Можно предположить, что таким образом ему, наоборот, продлевают жизнь», — рассказывает художник.

При этом, как отметил Сафронов в беседе с порталом Prozvezd.info, подобная ситуация складывалась и у Николая Караченцова. Последние годы жизни его супруга Людмила Поргина тоже водила артиста по светским мероприятиям, чем улучшала ему настроение и помогала справиться с болезнями.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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