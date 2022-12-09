Второй Харви Вайнштейн: им оказался тот, на кого бы вы точно не подумали (фото)

Обвинения в сексуальных преступлениях со стороны влиятельных и знаменитых персон сегодня звучат намного чаще, чем раньше. Так, одного из популярных артистов недавно обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетней девушке с аутизмом. Речь идет о солисте Backstreet Boys Нике Картере. По словам пострадавшей, инцидент произошел в 2001 году после концерта и раздачи автографов. Ее пригласили в автобус, чтобы пообщаться с кумиром. Женщина призналась, что артист обозвал ее умственно отсталой, а затем набросился и взял силой. Картер угрожал своей жертве полицией, если кто-то узнает о произошедшем.

Из страха она молчала много лет, но недавно решила придать дело огласке. К обвинениям присоединились еще три женщины, рассказавшие аналогичные истории и подавшие иски в полицию. Со слов одной из жертв, Картер пригласил ее в автобус после выступления, напоил странным напитком, а затем надругался.

Обвинения в адрес Картера звучали и много лет назад. Так, солистка коллектива Dream обвиняла музыканта в харассменте, когда ему было 22 года, а ей — 18. Как сообщает Telegram-канал «Только никому», тогда ему удалось избежать наказания, но сегодня времена изменились.