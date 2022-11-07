Второй Градский: Марина Коташенко засветилась на публике с 8-летним сыном (фото)

Родные и близкие Александра Градского почтили его память: 3 ноября артисту должно было исполниться 73 года. По этому случаю вдова музыканта Марина Коташенко впервые после его смерти вышла в свет. На публике актриса засветилась вместе с восьмилетним сыном Александром.

С наследником Коташенко отправилась на концерт, посвященный маэстро. При этом Александр согласился дать небольшое интервью представителям СМИ, в котором признался, что скучает по своему отцу.

«Это первый день рождения без него», — отметил звездный наследник в шоу «Ты не поверишь!».

Между тем поклонники, увидев сына Градского, были потрясены. Мальчик растет полной копией любимого многими исполнителя, скончавшегося осенью прошлого года.

«Очень похож на папу», — подчеркивают интернет-пользователи.

Добавим, что от Градского у Коташенко есть еще один сын, Иван. Правда, пока обычно избегающая внимания прессы актриса предпочитает оберегать малыша, появившегося на свет в 2018 году, от посторонних глаз.