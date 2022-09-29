Второй Геннадий Малахов: 50-летняя Гвинет Пэлтроу катится по наклонной

Гвинет Пэлтроу – одна из наиболее узнаваемых голливудских знаменитостей. Актриса сыграла в таких фильмах, как «Влюбленный Шекспир», «Семейка Тененбаум», «Остин Пауэрс», «Железный человек», «Мстители». Но в последние годы Пэлтроу появляется на экране все реже. Всему виной – новые «увлечения» звезды.

Гвинет Пэлтроу стала «целительницей»: она учит поклонников обрабатывать интимные места паром с полынью, выпускает дорогостоящие порошки для смузи с сомнительной пользой и уверяет, что ее оздоровляют укусы пчел. Из последних «новшеств» актрисы – наклейки на кожу из материала, якобы используемого астронавтами NASA для поддержания жизненных сил (NASA тут же эту информацию опровергли), а также спрей от «энергетических вампиров», чтобы защититься от «экстрасенсорных атак и причинения эмоционального ущерба».

Пока что Пэлтроу не спешит возвращаться в кино – видимо, ее странные товары все же находят своих покупателей.