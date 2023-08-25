Второй этаж, тайная комната и золотой контрабас: обзавидуетесь, увидев хоромы Климовой за 125 миллионов

Екатерина Климова свои гонорары не тратит зря. Звезда обзавелась собственным особняком в одном из самых престижных районов Подмосковья и двухэтажной квартирой в столице. Стоимостью приобретения актриса не делится, но, по слухам, недвижимость обошлась ей в 125 миллионов рублей.

Раскошелиться пришлось, чтобы все ее четверо детей могли рассчитывать на личное пространство. На своем YouTube-канале Екатерина продемонстрировала, как обустроила квартиру. Гардеробная звезды оказалась довольно скромной: всего один шкаф, кресло и туалетный столик.

Большее внимание зрителей привлекла ее спальня. Там обнаружились зеркала в золотых рамах, необычный ящик в виде контрабаса и даже станок для занятий балетом. По словам Климовой, именно там она делает гимнастику каждое утро. Похоже, секрет великолепной формы Климовой раскрыт.