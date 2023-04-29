Второй ДиКаприо: куда пропал красавец-подросток из голливудского блокбастера

Актер так и не смог взять себя в руки.

История Брэда Ренфро начиналась как сказка. Актер рано добился успеха — уже в 11 лет он стал знаменитым на всю Америку, засветившись в фильме «Клиент». Однако слава принесла знаменитости лишь несчастья.

Многие были уверены, что из звезды получится второй Леонардо ДиКаприо. Но вместо того, чтобы продолжать активно работать, актер начал увлекаться запрещенными препаратами. Пагубная зависимость не могла не отразиться на карьере артиста — его перестали приглашать в кино, а былая популярность начала угасать.

Это не заставило Ренфро взяться за ум и отказаться от дурных привычек — напротив, ситуация стала еще более плачевной. Закончилось же все тем, что тело артиста была найдено без признаков жизни в его доме. Причиной преждевременной смерти актера, которому было всего 25 лет, стала передозировка запрещенными веществами.