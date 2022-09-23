Второй Даня Милохин: удивитесь, куда пропала «настоящая» звезда «Сватов»

Эта девочка могла быть знаменитой актрисой, но выбрала в соцсети.

Юная Ульяна Иващенко прославилась благодаря роли непоседливой Жени в первых сезонах сериала «Сваты», однако вскоре актриса ушла из проекта. Позднее в интервью Иващенко рассказывала, что тема «Сватов» ей неприятна и на съемках с девочкой случались «неприятные ситуации» — какие, неизвестно.

Актерскую карьеру Ульяна Иващенко оставила в прошлом – и теперь она популярная блогерша. Девушка взяла себе псевдоним Ульяна Эндерс. Сейчас Ульяне 19 лет, она выкладывает юмористические скетчи в соцсетях и радует поклонников красивыми фотографиями. Одно время бойфрендом знаменитости был блогер Андрей Карпенко, но пара рассталась – и неизвестно, свободно ли сегодня сердце молодой блогерши.