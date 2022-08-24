Второй Брагин, но без киноляпов «Склифосовского»: правду о новом сериале слили в Сеть

Медицинская тема долгие годы является одной из самых популярных на отечественном телевидении. Самый яркий пример — сериал «Склифосовский», десятый сезон которого в ближайшие месяцы должен выйти на экраны. Как оказалось, продюсеры не готовы довольствоваться лишь историей Олега Брагина, поэтому запускают новый проект «Доктор Краснов».

Создатели признались, что постарались сделать сериал, рассказывающий не о медицине, а преимущественно о людях. При этом главному герою Андрею Краснову в исполнении Игоря Петренко предстоят весьма захватывающие приключения в духе Олега Брагина.

Ориентировались сценаристы на «Склифосовского» не только по поводу самой истории. По данным портала «Вокруг ТВ», на площадке всегда присутствовали профессиональные врачи, которые консультировали актеров в каждом эпизоде. К подобной помощи создатели решили прибегнуть, чтобы избежать в кадре ляпов, которыми известен «Склифосовский».

Пока неизвестно, когда именно завершатся съемки медицинской драмы. Однако продюсеры уверяют, что планируют закончить работу уже этой осенью и представить сериал на суд зрителей в начале следующего года.