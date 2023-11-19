Второго Жеглова не получилось: современную копию Высоцкого поставили на место

За годы карьеры Сергей Безруков воплотил на экранах множество персонажей. Артист полюбился зрителям в роли Саши Белого из «Бригады», Сергея Есенина и, например, деревенского участкового Павла Кравцова в сериале «Участок». Но, несмотря на любовь публики, далеко не все его роли пользователи Сети встречают с восторгом.

Так, этой осенью на экраны вышел детективный сериал «Бизон: Дело манекенщицы», в котором Безруков исполнил роль следователь МУРа Кирилла Бессонова. И, как признались зрители, прославленный артист, как и сам сериал, полностью разочаровал их.

По мнению большинства, у Безрукова не получилось создать героя, которому хотелось бы сопереживать. В кадре артист выглядит неубедительно. А его попытки подражать Владимиру Высоцкому из легендарного сериала «Место встречи изменить нельзя» кажутся смешными и неуместными.

«Он какой-то невнятный и невзрачный», «Серятина, нудятина», «Безруков не играет, а занимается самолюбованием», «Безруков вызывает только раздражение», — считают пользователи Сети.

Особенно же фанаты раскритиковали любовь героя к курению. По их мнению, эта деталь выглядит особенно неуместно и через несколько минут вызывает лишь раздражение.