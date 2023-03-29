Помните сыгравшего Форреста Гампа актера? Он вырос вовсе не голливудским красавчиком
Карьера актера потерпела крах.
Роль Форреста Гампа была для Тома Хэнкса вовсе не первой, однако именно она сделала его звездой мировой величины. А вот актеру Майклу Коннеру Хэмпфри, воплотившему главного героя ленты Роберта Земекиса в детстве, повезло куда меньше.
Если Хэнкс впоследствии удачно продолжил свою карьеру и в разы увеличил армию преданных поклонников, то его коллега покинул кинематограф. Впоследствии юный артист довольствовался участием в школьных постановках. Лишь в 2011 году он вновь появился на экранах, снявшись в фильме под названием «Следопыты: В компании незнакомцев», но популярности ему это так и не принесло.
Одним словом, второго Тома Хэнкса из него не вышло, и сегодня на юного Форреста Гампа стыдно смотреть. Известно, что ранее он занимал должность охранника в одной из транспортных компаний Ванкувера, а три года назад стал онлайн-учителем.