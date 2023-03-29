Помните сыгравшего Форреста Гампа актера? Он вырос вовсе не голливудским красавчиком

Роль Форреста Гампа была для Тома Хэнкса вовсе не первой, однако именно она сделала его звездой мировой величины. А вот актеру Майклу Коннеру Хэмпфри, воплотившему главного героя ленты Роберта Земекиса в детстве, повезло куда меньше.

Если Хэнкс впоследствии удачно продолжил свою карьеру и в разы увеличил армию преданных поклонников, то его коллега покинул кинематограф. Впоследствии юный артист довольствовался участием в школьных постановках. Лишь в 2011 году он вновь появился на экранах, снявшись в фильме под названием «Следопыты: В компании незнакомцев», но популярности ему это так и не принесло.

Одним словом, второго Тома Хэнкса из него не вышло, и сегодня на юного Форреста Гампа стыдно смотреть. Известно, что ранее он занимал должность охранника в одной из транспортных компаний Ванкувера, а три года назад стал онлайн-учителем.