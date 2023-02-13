Второе «Поле чудес»? Глазам не поверите, увидев «нового» Якубовича (фото)

Леонид Якубович давно закрепил за собой звание любимца публики. Всенародную славу ему принесло шоу «Поле чудес», которое выходит в эфир вот уже более 30 лет. Между тем оказалось, что ко второму такому проекту российские зрители явно не готовы.

Конкуренцию Якубовичу составил другой популярный телеведущий Андрей Малахов. Поскольку звезда экрана больше не может обсуждать громкие скандалы и последние сплетни из мира шоу-бизнеса, то сменил ампула и представил на суд публики свое новое шоу «Песни от всей души». Данная программа далека по формату от «Поля чудес», но есть между передачами и некоторое сходство. Например, Малахову, как и Якубовичу, герои везут всевозможные подарки, в том числе угощения и одежду.

В результате зрители начали писать в Сети, что не готовы терпеть на телевидении очередную «похабщину». По мнению подавляющего большинства, выпуски подобного шоу не только неинтересны, но и совершенно бесполезны.