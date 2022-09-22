Вторая жена в шоке: бывший муж Орбакайте ошарашил жутким интимным откровением

Владимир Пресняков стал первым героем нового проекта своей супруги — певицы Натальи Подольской. Возлюбленные откровенно поговорили на важные темы, в том числе и о сексуальном образовании двух общих сыновей.

При этом бывший супруг Кристины Орбакайте ошарашил публику откровением о своем первом интимном опыте. Артист признался, что стал мужчиной, когда ему было всего 14 лет. Тогда его партнершей стала женщина, которую он сам назвал «доступной».

О близости с ней будущий музыкант пожалел в тот момент, когда с ее головы слетел парик.

«Тогда я понял, что ей лет 100», — подметил Пресняков в рамках YouTube-шоу «Ваша Наташа», чем немало шокировал свою жену.

В завершение он подчеркнул, что случившееся нанесло ему серьезную психологическую травму. По уверению артиста, он не желает подобной участи своим наследникам, а потому сделает все возможное, чтобы они не повторили ошибок его юности.