«Вторая Волочкова»: вид Ольги Бузовой заставил схватиться за голову

Ольга Бузова всячески старается показать, как она молода и прекрасна. Певица часто обновляет социальные сети, не забывая отретушировать свои фотографии и наложить фильтры на видео. Однако знаменитости не удалось скрыть свое истинное состояние.

Каждый раз, когда артистка появляется на публике, многие удивляются тому, как она далека от той идеальной картинки, которую выдает фанатам за действительность. Заговорил об этом и известный блогер Антон Суворкин. Он выразил беспокойство за Бузову, которая, по его мнению, слишком много работает, забывая о собственном здоровье.

Кроме того, светский обозреватель подметил, что телеведущая часто прикладывается к бутылке, и сравнил ее с другой известной на всю страну любительницей просекко. В частности, блогер назвал Ольгу «второй Волочковой» и дал ей ценный совет.