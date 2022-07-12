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Вторая Татьяна Дэвис? Возлюбленной Шаляпина потребовалась экстренная госпитализация

12 июля 2022 15:15
Вторая Татьяна Дэвис? Возлюбленной Шаляпина потребовалась экстренная госпитализация

Ольга Сан потеряла сознание после ДТП.

У Прохора Шаляпина добавился повод для тревоги. Только в прошлом году он стал вдовцом, так как его жена Татьяна Дэвис скончалась от последствий коронавируса после их свадьбы. Не так давно он признался, что пережить горе ему помогла новая возлюбленная, организатор и модель Ольга Сан. Шаляпин сразу отметил, что внешне она очень похожа на Дэвис. Сходство женщин обнаружилось и в проблемах со здоровьем: накануне Ольге потребовалась экстренная госпитализация.

На Ленинградском шоссе модель попала в необычное ДТП: она шла в кафе, когда ее на полной скорости сбил велосипедист. От сильного удара женщина потеряла сознание. Ее привели в чувства случайные прохожие, вызвавшие медиков и полицию. Врачи обнаружили у Ольги травмы головы и спины и настаивали на спешной транспортировке в больницу. Но Сан приняла решение восстанавливаться в домашних условиях.

Как рассказала Ольга порталу PROZVEZD, виновник аварии скрылся с места. Прохору о случившемся она рассказала лишь спустя несколько часов, так как сейчас он находится на гастролях и не может отменить выступления.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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