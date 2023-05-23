Вторая смерть подряд: выяснились шокирующие детали трагедии Гурцкой

Смерть мужа Дианы Гурцкой все меньше кажется роковой случайностью. Если изначально сообщалось, что Петр Кучеренко был крепким мужчиной, который редко жаловался на самочувствие, то теперь появляются подробности, объясняющий печальный исход.

Оказывается, замминистра образования и науки не так давно пережил серьезный стресс. Любимый певицы потерял близкого человека в разгар пандемии. Кучеренко похоронил отца и очень переживал из-за этого, рассказала Анна Калашникова.

Политик и сам успел переболеть коронавирусом. Уже после выздоровления потребовалось много времени на восстановление.

«Кучеренко, к тому же, и сам сложно перенес ковид. Его лихорадило так, что пришлось обращаться к врачам. Те настояли на немедленной госпитализации: состояние было тяжелое. В результате Петр провел две недели в больнице. Последствия ковида до сих пор не изучены. Но всем ясно, что он, в том числе, дает осложнения на сердце», — поведала близкая подруга Прохора Шаляпина в разговоре с «Московским комсомольцем».

Кучеренко не стало 20 мая. Он скончался на борту самолета, когда возвращался из заграничной командировки.