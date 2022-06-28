«Вторая шальная императрица»: преемница Аллегровой названа

Поклонники осмеяли Анастасию Волочкову из-за интерьеров ее дома. Мнением фанаты поделились в социальных сетях знаменитости.

В записи прославленная танцовщица представляет одну из спален своего особняка, которая выполнена в классическом стиле. Как оказалось, именно в этой комнате снимался будущий музыкальный клип Волочковой, а сама она с большой любовью относится к этой комнате.

«Просыпаться в такой красоте — особенная благодать», — признается артистка.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную публикацию знаменитости. В комментариях фанаты поделились десятками шуток, связанных с убранством дома Волочковой и ее нарядом на фотографии. Некоторые даже сравнили балерину с Ириной Аллегровой и ее главным хитом.