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«Вторая шальная императрица»: преемница Аллегровой названа

28 июня 2022 18:30
«Вторая шальная императрица»: преемница Аллегровой названа

Пользователи Сети не смоли скрыть свое мнение.

Поклонники осмеяли Анастасию Волочкову из-за интерьеров ее дома. Мнением фанаты поделились в социальных сетях знаменитости.

В записи прославленная танцовщица представляет одну из спален своего особняка, которая выполнена в классическом стиле. Как оказалось, именно в этой комнате снимался будущий музыкальный клип Волочковой, а сама она с большой любовью относится к этой комнате.

«Просыпаться в такой красоте — особенная благодать», — признается артистка.

«Вторая шальная императрица»: преемница Аллегровой названа

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную публикацию знаменитости. В комментариях фанаты поделились десятками шуток, связанных с убранством дома Волочковой и ее нарядом на фотографии. Некоторые даже сравнили балерину с Ириной Аллегровой и ее главным хитом.

«Вторая шальная императрица», «Будуар императрицы повидал немало на своем веку», «Пошлость во всем», — считают подписчики.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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