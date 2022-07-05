Вторая Шакира: оскорбленная Рудковская не стала молчать о прошлом

Яна Рудковская бурно отреагировала на новости о том, что футболист Жерар Пике после развода с Шакирой собирается получить полную опеку над их сыновьями. Певица хотела уехать жить с мальчиками в Майами, но спортсмен собирается остаться в Каталонии и хочет регулярно видеть детей. Рудковская не стала молчать о прошлом и тут же вспомнила свое противостояние с бывшим мужем Виктором Батуриным.

Они развелись в 2008 году, и бизнесмен настоял в суде, чтобы их общий сын Николай остался с ним. Также он поступил и с мальчиком по имени Андрей, который родился у него от прошлых отношений. Рудковская воспитывала Андрея как своего сына. В этой войне за сыновей продюсер прошла через 200 судов.

Именно поэтому ситуация с Шакирой оказалась так близка Рудковской. Она возмутилась тем, что какие-то требования выдвигает Пике, которого обвиняли в изменах. По ее словам, такой мужчина не сможет обеспечить надлежащий уход за детьми.