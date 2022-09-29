Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье

Татьяна Буланова после второго развода наладила личную жизнь. В настоящий момент артистка состоит в отношениях с теннисистом Валерием Рудневым. Замуж за него певица пока не вышла, но это нисколько не мешает ей строить грандиозные планы на будущее.

Знаменитость огорошила поклонников признанием о пополнении в семье. По словам исполнительницы, она готова последовать примеру Аллы Пугачевой, ставшей матерью в довольно зрелом возрасте благодаря помощи извне.

«Суррогатное материнство рассматривается. Время покажет», — подметила исполнительница в интервью порталу BLITZ+. Также Буланова призналась, что они вместе с возлюбленным рассматривают вариант усыновления ребенка.

Что же касается того, чтобы выносить и родить малыша самостоятельно, то звезда ясно дала понять, что физически не готова к такому испытанию, сославшись на то, что вторая ее беременность протекала крайне тяжело.