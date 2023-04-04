Вторая Павлова: вот с кем построил свое счастье Нелидов из «Дома-2» (фото)

Александр Нелидов был одним из тех участников шоу «Дом-2», чьи ухаживания отвергла Ольга Бузова. Парень не растерялся и приударил за другой красоткой — Натальей Павловой. Дело закончилось свадьбой, но долго этот брак не продержался.

Возлюбленные покинули проект уже после того, как стали законными мужем и женой. Павлова вылетела на голосовании, и Нелидов как верный супруг последовал за ней. Спустя время они вернулись на съемочную площадку, но вскоре вновь отправились за периметр. Другие участники не смогли найти общий язык с Александром и Натальей, посчитав их слишком высокомерными.

Вне камер влюбленные часто ссорились и в итоге решили поставить жирную точку в своих отношениях. Экс-супруги после развода общение не поддерживают. К тому же Нелидов давно счастлив с другой.

На одном из своих бизнес-тренингов психолог познакомился с Екатериной. Стройная брюнетка сразу же запала ему в душу. Нелидов красиво ухаживал за новой избранницей, и та согласилась выйти за него замуж. В 2017 году у пары появилась дочь Мария.

Между тем многие с удивлением отмечают, что жена Александра — вторая Павлова. Уж очень сильно бывшая и нынешняя возлюбленные Нелидова похожи друг на друга.