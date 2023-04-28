Вторая Ольга Бузова: бывшая жена Прилучного запела (видео)

Кажется, что сегодня знаменитости пытаются попробовать свои силы абсолютно во всем. Некоторые открывают собственный бизнес, кто-то запускает личный курс, а другие стараются пробиться на эстраду.

Актриса Агата Муцениеце, похоже, решила повторить путь телеведущей Ольги Бузовой. Бывшая жена Павла Прилучного поделилась с подписчиками видео, на котором продемонстрировала свои вокальные данные. Она выглядела очень уверенно и пела под аккомпанемент синтезатора. Однако даже музыкальный инструмент не смог заглушить фальшивое исполнение песни. К тому же голос девушки трудно назвать сильным или хотя бы приятным. Поэтому пользователи быстро выразили свое негодование и посоветовали артистке продолжить обучение.