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Вторая Ольга Бузова: бывшая жена Прилучного запела (видео)

28 апреля 2023 18:45
Вторая Ольга Бузова: бывшая жена Прилучного запела (видео)

Голос девушки понравился не всем.

Кажется, что сегодня знаменитости пытаются попробовать свои силы абсолютно во всем. Некоторые открывают собственный бизнес, кто-то запускает личный курс, а другие стараются пробиться на эстраду.

Актриса Агата Муцениеце, похоже, решила повторить путь телеведущей Ольги Бузовой. Бывшая жена Павла Прилучного поделилась с подписчиками видео, на котором продемонстрировала свои вокальные данные. Она выглядела очень уверенно и пела под аккомпанемент синтезатора. Однако даже музыкальный инструмент не смог заглушить фальшивое исполнение песни. К тому же голос девушки трудно назвать сильным или хотя бы приятным. Поэтому пользователи быстро выразили свое негодование и посоветовали артистке продолжить обучение.

«Надо работать над голосом», «Как кошка орет», «Конец она просто прокричала», «Надо хорошенько заниматься», — заметили в Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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