Вторая Муцениеце: новую возлюбленную Прилучного вывели на чистую воду

Павел Прилучный устроил для новой возлюбленной, актрисы Зепюр Брутян, романтическое путешествие на Мальдивы. Теперь артистка охотно делится кадрами с отдыха, но далеко не всегда получает в ответ восторженные отклики.

Новая публикация и вовсе привела к тому, что Брутян вывели на чистую воду. Актриса выложила в своих социальных сетях снимок, на котором, будучи обнаженной и прикрывшись одним лишь полотенцем, позирует, глядя в зеркало. Но вместо комплиментов звезда нарвалась на сравнения с бывшей женой Прилучного - актрисой Агатой Муцениеце.

Интернет-пользователи пришли к выводу, что Брутян подражает экс-возлюбленной своего избранника, о чем и сообщили в комментариях под постом.

«А мне привиделась Агата в зеркале», « Копия Агаты», «В зеркале отразилась Агата»,«Тут и слепому видно, что копирует Агату»,- подытожили подписчики.

Впрочем, Брутян на подобные сообщения предпочитает не реагировать .