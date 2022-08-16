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Вторая Муцениеце: новую возлюбленную Прилучного вывели на чистую воду

16 августа 2022 16:00
Вторая Муцениеце: новую возлюбленную Прилучного вывели на чистую воду

Актриса подражает экс-супруге своего избранника.

Павел Прилучный устроил для новой возлюбленной, актрисы Зепюр Брутян, романтическое путешествие на Мальдивы. Теперь артистка охотно делится кадрами с отдыха, но далеко не всегда получает в ответ восторженные отклики.

Новая публикация и вовсе привела к тому, что Брутян вывели на чистую воду. Актриса выложила в своих социальных сетях снимок, на котором, будучи обнаженной и прикрывшись одним лишь полотенцем, позирует, глядя в зеркало. Но вместо комплиментов звезда нарвалась на сравнения с бывшей женой Прилучного - актрисой Агатой Муцениеце.

Вторая Муцениеце: новую возлюбленную Прилучного вывели на чистую воду

Интернет-пользователи пришли к выводу, что Брутян подражает экс-возлюбленной своего избранника, о чем и сообщили в комментариях под постом.

«А мне привиделась Агата в зеркале», « Копия Агаты», «В зеркале отразилась Агата»,«Тут и слепому видно, что копирует Агату»,- подытожили подписчики.

Впрочем, Брутян на подобные сообщения предпочитает не реагировать.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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