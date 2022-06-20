Вторая Мэри Поппинс: 77-летний Дунаевский проболтался о молодой жене

77-летний Максим Дунаевский может похвастаться насыщенной личной жизнью. Сейчас он женат уже в восьмой по счету раз. Музыковед Алла Новоселова младше его на 35 лет. Супругов такая значительная разница в возрасте не смущает — не так давно они переехали в новую квартиру в столице на Ленинском проспекте.

А Дунаевский признается, что неслучайно быстро влюбился в Аллу, ведь она буквально «вторая Мэри Поппинс» — настолько женщина похожа на бывшую жену композитора Наталью Андрейченко.

«Мужчина каждый раз выбирает одну и ту же женщину», — отметил Дунаевский в беседе с «Экспресс газетой ».

Ранее композитор уже рассказывал, что особое внимание он уделяет тембру голоса женщины: его привлекает низкий тон с хрипотцой, каким обладала Андрейченко. Однако тут Алла, которая обладает высоким сопрано, стала исключением.

От брака с актрисой у Дунаевского есть сын Дмитрий. Он не стал заниматься творчеством, а выбрал профессию, связанную с финансами. Кроме того, у композитора также есть дочь от седьмой жены Марины Рождественской и еще одна внебрачная дочка, которую ему родила филолог Нина Спада.

Тарасова заткнула закатившую истерику из-за Олимпиады Трусову: хватило 5 слов