Вторая Меган Маркл: Виктория Бекхэм пошла войной против невестки

Весной этого года Бруклин Бекхэм женился на Николе Пельтц. Казалось, счастью возлюбленных не было предела, но впоследствии выяснилось, что их свадьбу омрачил один крайне неприятный инцидент. После бракосочетания жизнь супругов и вовсе стала похожа на ад.

Дело в том, что Виктория Бекхэм пошла войной против своей невестки, которую начинают сравнивать с Меган Маркл. Возлюбленная Бруклина долго не комментировала конфликт со свекровью, но теперь нарушила молчание.

Пельтц дала интервью порталу Mirror, в котором заявила, что Бекхэм обещала сшить для нее свадебное платье мечты, но свое слово не сдержала. Больше всего Николу огорчило, что Виктория не удосужилась сообщить ей о том, что не сможет изготовить наряд невесты. Об этом жена звездного наследника узнала от своей мамы.

Отметим, что после свадьбы Бруклин заметно отдалился от родственников. По слухам, он даже не звонит своим родителям, что немало их огорчает. Тем не менее Виктория не желает сменить гнев на милость. Как пишут в Сети, супруга Дэвида Бекхэма уверена, что Пельтц попросту использует ее сына, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания.